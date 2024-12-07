جدول أعمال البرلمان ليوم غد الأحد

وتضمن الجدول فقرات جدلية، ابرزها "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين (2، 10).، والتصويت على الثاني لقانون العام، فضلاً عن تقرير ومناقشة تعديل قانون الموازنة".