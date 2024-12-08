ائتلاف إدارة الدولة يجتمع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

نيوز – سياسي

عقد ائتلاف الدولة، اليوم الاحد، اجتماع لبحث تطورات الأوضاع في .



وقال ‏ لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني حضر اجتماع الرئاسات وائتلاف لبحث تطورات الأوضاع في سوريا".