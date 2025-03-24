مصدر: صدور حكم بحبس محمد العلوي لمدة سنتين

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر حكما بالحبس لمدة سنتين بحق نائب الأمين العام لحزب المشرق العربي محمد العلوي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار الى ان العلوي كان قياديا في حزب تقدم الذي يتزعمه ، قبل أن يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب المشرق العربي.