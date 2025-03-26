بالوثيقة.. موافقة برلمانية بالتصويت على تحويل الزبير لمحافظة

وتتضمن الوثيقة طلبا قدمه النائب لترقية قضاء الى محافظة اسوة بمحافظة .

بدوره، قال الصالحي في حديث لـ ، "تم جمع 83 توقيعا من اعضاء وقد يصل الى 150 نائبا بخصوص طلب تحويل الزبير الى محافظة".

وأضاف ان "كل المقومات موجودة في وتعداد السكان اكثر من محافظتين واكثر من دولتين".

أدناه نص الوثيقة..