وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية ، ان "المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لاسيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم".وأكد جميل وصول قاعدة البيانات الى نحو 20 مليون ناخب مسجل، مشيرا إلى أن "المفوضية أنجزت توزيع 95 % من البطاقات البايومترية بين الناخبين".وأوضح أن "المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين"، مشيراً إلى أن "المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين".وبين أن "جميع هذه الخطوات تسير على وفق المقرر"، مؤكدا "جاهزية المفوضية التامة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك بالانتخابات وفق أعمارهم 29 مليون ناخب، ما يعني انه تم تسجيل 69% من اجمالي الناخبين حتى الان.