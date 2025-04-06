نائب يلاحق "علامات استفهام" بمشروع جديد قرب المطار ومنصب في هيئة الاستثمار (وثائق)

نيوز-سياسة



خاطب وزير النقل الأسبق، وعضو الحالي ، وهيئة الاستثمار ورئاسة ، بشأن مخالفات تتعلق باسناد منصب كبير في لشخصية لا تنطبق عليها الشروط، فيما طالب باوليات تتعلق بمنح اكثر من الفي دونم في الرئاسية غرب .

وفي 3 وثائق منفصلة حصلت عليها ، خاطب رئاسة البرلمان لمفاتحة لغرض تزويده باوليات الاجازات الاستثمارية رقم 460 و463 لعام 2025 والممنوحة لشركة العاصم بمساحة 2600 دونم في الرئاسية قرب .

ويبدو أن المطالبة باوليات الاجازات الاستثمارية هذه، غير منفصلة عن قضية أخرى يبحث عنها والمتعلقة بمنصب مدير عام في ، حيث خاطب عبد الجبار هيئة الاستثمار مطالبا بالاسباب والسند القانوني لتعيين سرى مديرة للدائرة القانونية في الهيئة رغم عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها قانونيًا.