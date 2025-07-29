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بغداد والرياض يبحثان تطورات غزة والملف الإيراني
سياسة
2025-07-29 | 14:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
216 شوهد
بحث وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، ونظيره السعودي
فيصل بن فرحان
التطورات في قطاع غزة والملف الإيراني.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية
المملكة العربية السعودية
الأمير
فيصل بن فرحان
، وذلك في
مقر الأمم المتحدة
بنيويورك، على هامش أعمال
المؤتمر الدولي
بشأن القضية الفلسطينية".
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المؤتمر الذي تستضيفه
الأمم المتحدة
، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة.
كما ناقش الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والملف الإيراني، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في الساحة السورية.
وقدّم حسين "التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة نجاح المؤتمر الدولي حول فلسطين، والذي تتشارك المملكة العربية
السعودية
في رئاسته مع الجمهورية الفرنسية"، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به
الرياض
في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل المفاوضات بين
الولايات المتحدة الأمريكية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية التوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.
وفي الشأن السوري، اتفق الجانبان على "ضرورة الاستمرار في متابعة تطورات الوضع هناك"، وأكدا "حرصهما المشترك على دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة برمّتها".
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