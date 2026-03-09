البرلمان يُصوت على لجنتين والمبرقع يؤدي اليمين بديلاً عن المالكي

صوت ، مساء الاثنين، على تشكيل لجنتين، فيما رفع جلسته الى يوم الأربعاء المقبل.

وقال المجلس في بيان، " يُصوت على تشكيل النيابي برئاسة النائب ".

وأضاف "مجلس النواب يُصوت على اعضاء اللجنة القانونية"، مشيرا الى أن "السيد المبرقع يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب بديلًا عن السيد ".

ولفت البيان الى أن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاربعاء المقبل".

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، جلسة جديدة برئاسة .