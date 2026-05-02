أردوغان يؤكد للزيدي دعم بلاده للاستقرار في العراق وتشكيل حكومة جديدة

أكد الرئيس التركي ، السبت، دعم بلاده للاستقرار في وتشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال اتصال مع العراقي المكلف .

​

وقال مكتب في بيان، "تلقى المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية السيد ، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة".

وبحث الجانبان وفق البيان "خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستمرارها في مختلف المجالات، وبما يضمن تعزيز المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين الشعبين الصديقين".

ولفت البيان الى أن " أكد دعم بلاده للاستقرار في وتشكيل حكومة جديدة، وقدم دعوة الى السيد الزيدي لزيارة في أقرب فرصة ممكنة".