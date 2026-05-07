اجتماع برئاسة السامرائي يؤكد حكومة رئيس الوزراء المكلّف

أكد اجتماع عقد برئاسة رئيس تحالف العزم ، الخميس، دعم حكومة رئيس المكلّف .

وقال إعلام العزم في بيان، "عقد رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، اجتماعاً مع نواب وقيادات تحالف العزم، جرى خلاله بحث مستجدات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان أن "المجتمعبن أكدوا دعم حكومة رئيس المكلّف، والالتزام بالتوقيتات الرسمية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب أهمية مواصلة التنسيق بين القوى السياسية بما يسهم في دعم الاستقرار وانتظام عمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة".