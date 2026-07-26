الزيدي ورئيس الحكومة اللبنانية يترأسان المباحثات التي جرت بين البلدين

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، ان "المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني".وأكد رئيس ، على "عمق العلاقة بين ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية".وشدد الزيدي، على "التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم وخفض التوترات ووقف الصراعات".