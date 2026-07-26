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الزيدي ورئيس الحكومة اللبنانية يترأسان المباحثات التي جرت بين البلدين
سياسة
2026-07-26 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
351 شوهد
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
، علي فالح
الزيدي
، ورئيس الوزراء اللبناني
نواف سلام
، المباحثات التي جرت بين البلدين، والتي انطلقت في العاصمة
بغداد
اليوم الأحد، بحضور عدد من وزراء كلا البلدين.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
، على "عمق العلاقة بين
العراق
ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية".
وشدد الزيدي، على "التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم
الاستقرار الإقليمي
وخفض التوترات ووقف الصراعات".
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