"الفيديو في البرازيل".. كشف حقيقة قيام امرأة بقتل زوجها بالبصرة

نفت وزارة الداخلية، مساء السبت، قيام امرأة بقتل زوجها في محافظة البصرة.

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وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين قيام امرأة بقتل زوجها في محافظة البصرة في العراق".