منخفضة 40%.. أكثر من مليون مخالفة مرورية في العراق خلال النصف الأول لـ2024

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري إن تطبيق نظام المرور الذكي، أسهم بشكل كبير في انخفاض نسب المخالفات مقارنة بالأعوام الماضية.وأضاف انه خلال الفصل الأول من 2024، تم تسجيل مليون و829 مخالفة في البلاد، مشيرا إلى استمرار مديرية المرور العامة بعملية التعاقد لاستكمال نظام المرور الذكي في جميع تقاطعات العاصمة.وباجراء مقارنة مع 2023، الذي سجل 3.5 مليون مخالفة مرورية خلال عام أي مايعادل 1.75 مليون مخالفة مرورية خلال النصف الأول من العام 2023، مع مقارنتها بالنصف الأول من العام 2024 والذي بلغت فيه المخالفات المرورية 1.08 مليون مخالفة، هذا يعني ان المخالفات انخفضت بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي.