عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الثلاثاء

أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن تفجير "مسيطر عليه" صباح اليوم الثلاثاء.

وإعلام قيادة العمليات في بيان، "تعلن قيادة عمليات البصرة ومن خلال أمرية معالجة القنابل غير المنفلقة عن إجراء تفجير مخلفات حربية وقنابل عنقودية (تحت السيطرة) في منطقة الرميلة الشمالية".

وحدد البيان وقت التفجير "يوم الثلاثاء الموافق 23 تموز 2024 من الساعة 6 صباحاً لغاية الساعة 9 صباحا".