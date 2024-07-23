بغداد.. قتيل ومصاب بمشاجرة مسلحة في الزوراء

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر ضمن منطقة الزوراء شرق العاصمة".ولم يذكر المصدر، مزيداً من التفاصيل.