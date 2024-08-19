قوات الشغب تعتدي بالضرب على كادر السومرية وتصادر معداته خلال تغطية تظاهرات المهن الصحية

وقام 4 عناصر من قوات الشغب بالاعتداء على مراسل ومصور السومرية ومصادرة معدات التصوير، خلال القيام بواجبهم المهني في توثيق تظاهرات ذوي المهن الصحية امام وزارة المالية، وتوثيق حالات العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الشغب ضد الخريجين المتظاهرين.وتعرض المتظاهرون من ذوي المهن الصحية، لاعتداءات بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، وتم تسجيل إصابات دامية لعدد من المتظاهرين، في ثاني حادثة من نوعها بعد اعتداء مشابه على متظاهري المهن الصحية امام وزارة الصحة الأسبوع الماضي.ويطالب المتظاهرون بحصصهم من التعيين المركزي حيث تم تعيين 29 الف شخص فقط من اصل 60 الف خريج من المفترض تعيينهم مركزيًا.