مخمور يحرق نفسه وسط بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، بأن رجلا مخمورا اقدم على حرق نفسه وسط العاصمة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصا اقدم على احراق نفسه مستخدماً مادة النفط في ساحة الفارس العربي وسط بغداد، ما أدى الى اصابته بحروق".

وأضاف انه "تم نقله الى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج مع التحفظ عليه لغرض التحقيق معه وبيان اسباب فعلته"، لافتا الى ان "هذا الشخص كان مخمورا".