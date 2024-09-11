محاكمة اكثر من 500 مخالف واغلاق حوالي 3 الاف مشروع.. حرائق العراق انخفضت 55% في 2024

وقال المتحدث باسم الداخلية مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، انه حققنا نشاطات وانجازات تحقق لأول مرة على صعيد الدفاع المدني، وسجلنا خلال العام الحالي 8850 حريقا، مقارنة بأكثر من 16 الف حريق العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 55%.واشار الى انه "شهدنا صيفا حارا جداً وزيارات مليونية، وآخر دعم حصلت الدفاع المدني عام ٢٠١٠ والان في هذه الحكومة".وبين انه "جزء من الدعم تم إنشاء مفارز اطفاء نموذجية عدد ١٠٠ انجز ٩٦ مفرزة منها والباقي قيد الإنجاز، وبنسبة انجاز بلغت 90%، فضلا عن استلام ٢٨ زورق إنقاذ فضلا عن منظومة صافرات الإنذار".من جانبه، اكد مدير الدفاع المدني البدء بمحاسبة المخالفين وفق الصلاحية المتوفرة للدفاع المدني وغلق المشاريع لمدة ١٥ يوما لتوفير معدات الدفاع المدني والسلامة".واكد انه "تم تغريم ١٢٨٨ مخالفا، وغلق ٢٧٦٦ مشروعا في عام ٢٠٢٤، فيما بلغ عدد المخالفين المحالين إلى المحاكم الجزائية ٥١٦ مشروعا بينما العام الماضي ١٥١ مشروعا فقط، بالاضافة الى تحقيق ١١٦٥٧٠ كشف من كشوفات السلامة، واقامة٩٩٤٣ ندوة ومشاركين ٩٢٩٢٩ في ندوات توعوية عن الدفاع المدني".وشدد على "الدعم الذي حصلت الدفاع المدني هذا العام لم تحصل منذ تأسيسها من العجلات الاختصاصية والسلمية اضافة إلى الزوارق ومنضومات الإنذار".