فاجعة في البصرة.. شاب يقتل أفراد عائلته رمياً بالرصاص

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم شاب في القبلة على قتل أفراد عائلته المكونة من أربعة أشخاص بينهم الأب والأم".وأضاف المصدر أن "طريقة القتل تمت رميا بالرصاص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.