اعتقال "داعشي" غربي بغداد

وقال إعلام عمليات في بيان، "بجهود استخبارية مميزة وتزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تمكنت قوة من لواء مغاوير قيادة العمليات، بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات النصر والسلام، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب ينتمي الى عصابات الارهابية المنهزمة".

وأضاف البيان أن الاعتقال تم "بعد رصد تحركاته ومكان تواجده واستدراجه لكمين محكم نصب له ضمن قضاء "ابي غريب" غربي العاصمة وتسليمه الى الجهات المختصة".