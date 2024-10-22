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العمليات المشتركة تعلن تفاصيل مقتل "والي العراق لدى داعش"
أمن
2024-10-22 | 07:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,124 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، تفاصيل عملية قتل ما يسمى "والي
العراق
لدى داعش" ومعاونيه في جبال حمرين، مؤكدة ان العملية استمرت "عدة أشهر" وبمشاركة
التحالف
الدولي.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "بعد التوكل
على الله
وبفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبعملية نوعية بطولية متميزة لشجعان جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز
الأمن
الوطني وبمتابعة فنية دقيقة استمرت عدة أشهر لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمطاردة من تبقى من قيادات وعناصر عصابات
داعش
الإرهابية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة فنية استخبارية من قيادة العمليات المشتركة، تمكن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز
الأمن
الوطني من الوصول إلى أحد المقرات المهمة لقيادات
داعش
في جبال حمرين المعقدة جغرافياً".
وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية
الدقيقة
من قبل قوات
التحالف
الدولي وبإشراف وتواجد ميداني من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعدد من القادة الأمنيين والمدراء في جهاز
الأمن
الوطني وبالتنسيق والمتابعة من قبل نائب
قائد
العمليات المشتركة، وبصولة لرجالنا الشجعان نفذت فجر اليوم الموافق 22 تشرين الأول 2024 ، تم قتل (9) إرهابيين من بينهم ما يسمى والي
العراق
المجرم المدعو (جاسم المزروعي أبو عبد القادر) وقادة آخرين من الخط الأول لعصابات
داعش
الإرهابية سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA).".
وتابعت القيادة، "كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في (8) مضافات كانت تستخدم من قبل هذه العصابات المنهزمة، تمكنت القوة من تدميرها بالكامل، كما تم تدمير ورشة كبيرة للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة، وما زالت العملية مستمرة وسنوافيكم لاحقاً بباقي تفاصيلها".
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