العمليات المشتركة تعلن تفاصيل مقتل "والي العراق لدى داعش"

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد التوكل وبفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبعملية نوعية بطولية متميزة لشجعان جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز الوطني وبمتابعة فنية دقيقة استمرت عدة أشهر لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمطاردة من تبقى من قيادات وعناصر عصابات الإرهابية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة فنية استخبارية من قيادة العمليات المشتركة، تمكن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب ومفارز الوطني من الوصول إلى أحد المقرات المهمة لقيادات في جبال حمرين المعقدة جغرافياً".وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية من قبل قوات الدولي وبإشراف وتواجد ميداني من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعدد من القادة الأمنيين والمدراء في جهاز الوطني وبالتنسيق والمتابعة من قبل نائب العمليات المشتركة، وبصولة لرجالنا الشجعان نفذت فجر اليوم الموافق 22 تشرين الأول 2024 ، تم قتل (9) إرهابيين من بينهم ما يسمى والي المجرم المدعو (جاسم المزروعي أبو عبد القادر) وقادة آخرين من الخط الأول لعصابات الإرهابية سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA).".وتابعت القيادة، "كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في (8) مضافات كانت تستخدم من قبل هذه العصابات المنهزمة، تمكنت القوة من تدميرها بالكامل، كما تم تدمير ورشة كبيرة للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة، وما زالت العملية مستمرة وسنوافيكم لاحقاً بباقي تفاصيلها".