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"لغم" يبتر ساق طفل في ذي قار
أمن
2025-03-01 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
220 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة طفل بانفجار لغم في محافظة
ذي قار
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، "وقع حادث انفجار لغم عنقودي من مخلفات الحروب السابقة قرب منطقة تل اللحم جنوبي الناصرية".
وأضاف أن "الانفجار وقع أثناء ممارسة
الطفل
لهواية تربية طيور
الحمام
مما أدى إلى بتر قدمه".
>>
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