"لغم" يبتر ساق طفل في ذي قار

‎وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وقع حادث انفجار لغم عنقودي من مخلفات الحروب السابقة قرب منطقة تل اللحم جنوبي الناصرية".وأضاف أن "الانفجار وقع أثناء ممارسة لهواية تربية طيور مما أدى إلى بتر قدمه".