سرقت أموال ومخشلات ذهبية.. "نيجيرية" تفر من منزل بغدادي

وقال المصدر لـ نيوز، إن "عاملة تحمل الجنسية (النيجيرية) تعمل في احدى المنازل ضمن منطقة العامرية بالعاصمة فرت من المنزل بعد قيامها بسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها".وأضاف، أنه "تم تعميم مواصفاتها لغرض القبض عليها".