في بغداد.. تحرير طفل احتجزه والده فوق سطح المنزل

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتحرير طفل احتجزه والده فوق سطح المنزل شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وردت معلومات بوجود شخص يحتجز ابنه فوق سطح داره ويقوم العيارات النارية بالفضاء وتم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المكان ضمن منطقة الرشاد".

وأضاف أنه "تم تطويق الدار والتعامل مع المتهم بدقة عالية حفاظا على حياة الطفل المحتجز وتم تحريره واعتقال الاب والذي يعمل جنديا"، مشيرا الى أن "الاعترافات الاولية وجود خلافات عائلية".