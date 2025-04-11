رئيس النزاهة البرلمانية: نثق بقيادة الشمري ونحذر من محاولات التشويه والتضليل

وقال في بيان "في وقتٍ تمر فيه بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط المؤسسي، نُثني على الأداء المتقدم والنهج المتوازن الذي تتبناه بقيادة الفريق أول ، والذي أثبت منذ تسنّمه مهامه حرصاً واضحاً على تعزيز مهنية المؤسسة الأمنية، وتحسين جودة الأداء، وتثبيت ركائز القانون والنظام".واضاف "لقد شهدت الوزارة خلال هذه الحقبة تطوراً ملحوظاً على عدة مستويات، منها إعادة هيكلة وحداتها، وتفعيل نظام البديل في قوى ، وتوسيع برامج التدريب والجاهزية، بالإضافة إلى ضبط الملف الأمني في عدة محافظات، وتكثيف الجهد الاستخباري بشكل أسهم في تقويض خلايا الجريمة والإرهاب".وتابع "ولا يفوتنا أن نُشيد بالدور البطولي لتشكيلات الوزارة كافة، من الشرطة الاتحادية إلى حرس الحدود وقوات الرد السريع والمديريات المتخصصة، التي كانت وما زالت تمثل سوراً منيعاً في وجه التحديات، ودرعاً أساسياً في حماية أمن العراقيين".واكمل "وفي خضم هذه النجاحات، نلاحظ بقلق محاولات بعض الأصوات المتربصة تقليل شأن الوزارة وجهودها الكبيرة، عبر تضخيم بعض الوقائع والخروج بها من سياقها الطبيعي. نؤكد أن الهجمة المبالغ فيها التي تشهدها الوزارة لا تخدم الصالح العام، بل تُضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتصب في مصلحة من لا يريد الاستقرار لهذا البلد".واردف الجنابي "ولا ننسى أن دماء رجال وزارة الداخلية التي سالت في ميادين الواجب تمثل شواهد عز وكرامة وتضحية، لا يمكن اختزالها أو إنكارها من قبل من يحاولون تشويه الصورة العامة".واتم بالقول "نُجدد دعمنا الكامل لهذه المهمة، ولقيادتها الحالية التي تمضي بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتطوير، وندعو إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقوى الأمنية، والتعامل مع النقد بروح الإصلاح، لا بروح الهدم والتشكيك".