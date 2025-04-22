مستشار الأمن القومي يبحث مع قائد الإيطالي القضاء على بقايا الإرهاب

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ ، أن " ، ، استقبل اليوم الثلاثاء، الإيطالي، الجنرال جيوفاني إيانوتشي، بحضور السفير الإيطالي في ، نيكولو ".وتناول اللقاء، "عدة موضوعات وملفات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الإستراتيجي، وكذلك الدور الإيطالي ضمن للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية ودعم وإسناد القوات الأمنية العراقية".كما شدد الجانبان، على "أهمية بذل كافة الجهود للارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة وفي جميع المجالات".وأكد ، أن " ينتهج مبدأ الانفتاح والتعاون البناء مع ، لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم".