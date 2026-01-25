"عصابة الستوتة".. الإطاحة بشخصين متخصصين بسرقة المحال التجارية في بغداد

وذكر بيان للمديرية، ان "مفارز ونجدة ، وبالاشتراك مع مفارز إجرام البياع، تمكّنت من إلقاء القبض على شخصين أقدما على سرقة محال تجارية لعدّة مرات".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بعد ورود نداء استغاثة من مواطن أفاد فيه بملاحظته شخصين يستقلان دراجة نارية نوع (ستوتة) يحاولان سرقة احد المحال التجارية"، لافتاً إلى أنه "على الفور وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد فريق العمل المشكل من نجدة البياع ومكافحة إجرام البياع بمتابعة المتهمين والقبض عليهم بالسرعة".وأضاف البيان، ان "فريق العمل تمكن من القبض على المتهمين وتسليمهم إلى مكافحة إجرام الكرخ، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية اصولياً".