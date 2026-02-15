الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "في استجابة سريعة تعكس يقظة وجاهزية مفارز النجدة، تمكّنت مفارز قاطع نجدة الجامعة من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز بالجرم المشهود، بعد قيامه بمحاولة مساومة فتاة وطلب جهاز هاتف منها مقابل عدم نشر صورها وتهديدها بالإساءة والتشهير".وتابع البيان، انه "فور تلقي الاتصال عبر رقم الاستجابة السريعة (911)، تحرّكت المفارز على وجه السرعة، وتم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، ليقع بقبضة القانون قبل أن يتمكن من تنفيذ تهديداته".واشار البيان الى "تسليم المتهم إلى مركز شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث تم توقيفه بقرار من السيد وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي".