بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)

– امن



أعلنت مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني "بالجرم المشهود" في جانب بالعاصمة .

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارزها تمكنت من استدراج المتهم والقبض عليه بعد محاولته ابتزاز فتاة ومساومتها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد البيان، أن عملية الاعتقال تمت بدقة عالية بعد نصب كمين للمتهم لحظة استلامه المبالغ المالية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.