رجال سبايدر مان يحتلون مدينة اجنبية قبل طرح الفيلم الجديد

وتظهر اللقطات المصورة المشاركين وهم يتجمعون في الشارع قبل الانطلاق في مسيرة مستوحاة من عالم باتجاه مركز تجاري، حيث تتواصل الفعالية مع توزيع هدايا حصرية على المشاركين.وقالت ، التي حضرت مرتدية زي "سبايدر وومان"، إنها قطعت مسافة طويلة من الطرف الآخر لمدينة ساو للمشاركة في الحدث، مضيفة: "جئت من الجهة الأخرى من ساو باولو، وحلّقت بخيوط ، لكنها نفدت مني في منتصف الطريق".أما ، الذي تنكر بشخصية ، فقال: "اسمي بيتر باركر، وانتهى بي الأمر في هذه المسيرة لأنني تلقيت دعوة إليها. سمعت عنها عبر التلفزيون، ولم يكن بإمكاني تفويت فرصة لقاء رجال سبايدر مان! من قد يرغب في تفويت ذلك؟".ورغم ارتفاع درجات الحرارة، سادت أجواء احتفالية بين المشاركين. وقال أحد الحضور، ويدعى جون: "المسيرة رائعة حقاً! صحيح أن الشمس جعلت الجو شديد الحرارة، لكنه حدث ممتع للغاية. الأطفال يقضون وقتاً رائعاً".ويُعد الفيلم امتداداً مباشراً لأحداث فيلم "سبايدرمان: لا سبيل للعودة" الصادر عام 2021، ومن إخراج ديستين دانيال كريتون.ويعود إلى البطولة كل من في دور بيتر باركر، وزيندايا في دور (إم جي)، وجاكوب باتالون في دور نيد، ومايكل ماندو في دور سكوربيون، إلى جانب انضمام جون بيرنثال في دور المعاقب (المعاقب) ومارك روفالو في دور هالك. كما تنضم إلى ، إلا أن الشخصية التي تجسدها لا تزال طي الكتمان ضمن الحملة الترويجية للفيلم.