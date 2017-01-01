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  • شنو ال smile الي تستخدموا...
    watch alsumaria
    06 كانون الثاني 2017 123 مشاهدة
    شنو ال smile الي تستخدموا بالموبايل لما تكون سعيد والعكس - شباب وبنات - الحلقة...
  • احتفالات وتهان بعيد تأسيس...
    watch alsumaria
    06 كانون الثاني 2017 520 مشاهدة
    احتفالات وتهان بعيد تأسيس الجيش العراقي - نشرة اخبار السومرية المساء - ٦ كانون...
  • تحذيرات من تعاظم خطر...
    watch alsumaria
    07 كانون الثاني 2017 141 مشاهدة
    تحذيرات من تعاظم خطر التجاويف اسفل السد - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ٧ كانون...
  • الماء الابيض اسبابه وعلاجه...
    watch alsumaria
    07 كانون الثاني 2017 1162 مشاهدة
    الماء الابيض اسبابه وعلاجه - الو دكتور- حلقة ٧٤
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    07 كانون الثاني 2017 1334 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ١٧
  • شارع المتنبي بغداد ٨ كانون...
    watch alsumaria
    08 كانون الثاني 2017 168 مشاهدة
    شارع المتنبي بغداد ٨ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ٨٨
  • زيارة يلدريم الى بغداد...
    watch alsumaria
    08 كانون الثاني 2017 838 مشاهدة
    زيارة يلدريم الى بغداد الامل والنتائج - خط متصل - الحلقة ٧
  • اسرار الفلك ٨ كانون الثاني...
    watch alsumaria
    08 كانون الثاني 2017 40010 مشاهدة
    اسرار الفلك ٨ كانون الثاني ٢٠١٧ - الحلقة ١٢٦
  • تسع عشرة ضحية لانتحاري...
    watch alsumaria
    08 كانون الثاني 2017 197 مشاهدة
    تسع عشرة ضحية لانتحاري البلديات - نشرة اخبار السومرية المساء - ٨ كانون الثاني...
  • عيد الشرطة العراقية ٢٠١٧ -...
    watch alsumaria
    09 كانون الثاني 2017 170 مشاهدة
    عيد الشرطة العراقية ٢٠١٧ - صباح السومرية - الحلقة ١٢٣
  • ساحة الوثبة بغداد ٩ كانون...
    watch alsumaria
    09 كانون الثاني 2017 885 مشاهدة
    ساحة الوثبة بغداد ٩ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ٨٩
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    09 كانون الثاني 2017 804 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ١٨
    
alsumaria Videos
alsumaria Videos
بغداد
09 كانون الثاني 2017 |10:30
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اسرار الفلك
اسرار الفلك
تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

الأبراج
مع جاكلين عقيقي

موتورشو
موتورشو
موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...

آلو دكتور
آلو دكتور
آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...

اربع وعشرون
اربع وعشرون
برنامج أسبوعي يواكب في كل حلقة مهنة مختلفة وبأسلوب جديد ومبتكر حيث نعيش مع مقدمة البرنامج حيثيات وأبعاد كل مهنة مهما كانت...

فن نيوز
فن نيوز
فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...

امان امان
امان امان
أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...

نص يوم
نص يوم
"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....

يونس ولد فضة
يونس ولد فضة
"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...

راجل وست ستات - الموسم 9
راجل وست ستات - الموسم 9
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

حوار خاص
حوار خاص
حوار حر .. معمق وجاد، يحاول تسليط الضوء على حقائق الاحداث ويتجاوز الخطوط ولكن بمهنية مطلقة....

عيون القلب

عيون القلب
"عيون القلب" مسلسل مصري يروي حكاية فتاة ريفية فقيرة تدعى سميرة، تتعرض لضغوط شديدة تجبرها على التظاهر بأنها فاقدة للبصر لتحصل...

دهشة
دهشة
"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...

الهوا الك
الهوا الك
الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...

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