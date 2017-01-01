عقد التحالف الوطني، الأحد، اجتماعا في مكتب رئيسه عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما بحث تداعيات خور عبد الله وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول إسلامية من ضمنها العراق إلى الولايات المتحدة، أكد على إنهاء ملف...