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موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...
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آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...
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برنامج أسبوعي يواكب في كل حلقة مهنة مختلفة وبأسلوب جديد ومبتكر حيث نعيش مع مقدمة البرنامج حيثيات وأبعاد كل مهنة مهما كانت...
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فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...
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أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...
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"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....
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"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...
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حوار حر .. معمق وجاد، يحاول تسليط الضوء على حقائق الاحداث ويتجاوز الخطوط ولكن بمهنية مطلقة....
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"عيون القلب" مسلسل مصري يروي حكاية فتاة ريفية فقيرة تدعى سميرة، تتعرض لضغوط شديدة تجبرها على التظاهر بأنها فاقدة للبصر لتحصل...
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"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...
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الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...