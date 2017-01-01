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يونس ولد فضة "يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د... راجل وست ستات - الموسم 9 بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال... حوار خاص حوار حر .. معمق وجاد، يحاول تسليط الضوء على حقائق الاحداث ويتجاوز الخطوط ولكن بمهنية مطلقة....