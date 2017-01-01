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ابرز الاخبار

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بالفيديو.. حماية وزير يقطعون طريقا وسط بغداد بتصرف شخصي والمرور تجبرهم على فتحه
16 كانون الثاني 2017 10:34
| 12850 مشاهدة
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بالصور.. ورش تصليح السيارات بالرمادي مأوى لمشردين تهدمت منازلهم
16 كانون الثاني 2017 09:39
| 2340 مشاهدة
     
بالصور.. أطفال أنباريون يخاطرون بحياتهم لطلب العلم
15 كانون الثاني 2017 21:56
| 4662 مشاهدة
     
السعودية تكسب قضية اللعب على أرضها أمام العراق بقرار محكمة كاس
15 كانون الثاني 2017 13:55
| 8378 مشاهدة
     

فيديو السومرية

  • قانون الانتخابات - صباح...
    watch alsumaria
    13 كانون الثاني 2017 954 مشاهدة
    قانون الانتخابات - صباح السومرية - الحلقة ١٢٧
  • البرلمان يستضيف العبادي -...
    watch alsumaria
    13 كانون الثاني 2017 660 مشاهدة
    البرلمان يستضيف العبادي - نشرة اخبار السومرية المساء - 13 كانون الثاني ٢٠١٧
  • تحذير من التنافس الانتخابي...
    watch alsumaria
    14 كانون الثاني 2017 74 مشاهدة
    تحذير من التنافس الانتخابي بالسلاح - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ١٤ كانون...
  • عازف العود مهند المالكي -...
    watch alsumaria
    14 كانون الثاني 2017 408 مشاهدة
    عازف العود مهند المالكي - شباب وبنات - الحلقة 1790
  • الكاتب حسن سلمان - شباب...
    watch alsumaria
    14 كانون الثاني 2017 666 مشاهدة
    الكاتب حسن سلمان - شباب وبنات - الحلقة 1789
  • امراض الجهاز التنفسي في...
    watch alsumaria
    14 كانون الثاني 2017 739 مشاهدة
    امراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء - الو دكتور- حلقة 75
  • تحرير مدينة الموصل والتقدم...
    watch alsumaria
    15 كانون الثاني 2017 57 مشاهدة
    تحرير مدينة الموصل والتقدم المتسارع - صباح السومرية - الحلقة ١٢٨
  • عبطان يؤكد مواصلة العمل في...
    watch alsumaria
    15 كانون الثاني 2017 59 مشاهدة
    عبطان يؤكد مواصلة العمل في خطوات رفع الحظر- النشرة الرياضية من السومرية ١٥...
  • شارع المتنبي بغداد ١٥...
    watch alsumaria
    15 كانون الثاني 2017 254 مشاهدة
    شارع المتنبي بغداد ١٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ٩٣
  • قانون الإنتخابات مقترحات...
    watch alsumaria
    15 كانون الثاني 2017 700 مشاهدة
    قانون الإنتخابات مقترحات ومشاريع - خط متصل - الحلقة ٩
  • اسرار الفلك ١٥ كانون...
    watch alsumaria
    15 كانون الثاني 2017 34965 مشاهدة
    اسرار الفلك ١٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - الحلقة ١٢٧
  • منطقة الشيخ معروف بغداد ١٦...
    watch alsumaria
    16 كانون الثاني 2017 75 مشاهدة
    منطقة الشيخ معروف بغداد ١٦ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ٩٤
    
alsumaria Videos
alsumaria Videos
بغداد
16 كانون الثاني 2017 |05:30
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اسرار الفلك
اسرار الفلك
تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

الأبراج
مع جاكلين عقيقي

آلو دكتور
آلو دكتور
آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...

موتورشو
موتورشو
موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...

فن نيوز
فن نيوز
فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...

ناس وناس
ناس وناس
ناس وناس  من السومرية  برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين...

امان امان
امان امان
أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...

نص يوم
نص يوم
"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....

يونس ولد فضة
يونس ولد فضة
"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...

راجل وست ستات - الموسم 9
راجل وست ستات - الموسم 9
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

طوق البنات
طوق البنات
"طوق البنات" مسلسل سوري تدور احداثه في ضواحي دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإرسال الكولونيل...

قلم حمرا
قلم حمرا
قلم حمرا مسلسل سوري ضخم في زمن الثورة السورية على شاشة السومرية...

دهشة
دهشة
"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...

الهوا الك
الهوا الك
الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...

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