اعلن عضو مجلس نينوى حسام الدين العبار، السبت، ان تربية المحافظة سوف تبدأ العام الدراسي يوم غدا لاول مرة بعد توقفها لاكثر من عامين ونصف، مبينا ان نحو ٧٠ مدرسة ستسجل مباشرة الكوادر التربوية بالدوام.