شهد العراق بعد العام 2003 زيادة كبيرة في عدد السيارات إذ وصل الى 5.8 مليون سيارة موزعة بين المحافظات وفقا للجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط، احتلت العاصمة بغداد المركز الأول في عدد السيارات بـ 2.1 مليون سيارة ، في حين احتلت اربيل المركز...