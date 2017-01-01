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  • البنيه العراقية والماكياج...
    watch alsumaria
    31 كانون الثاني 2017 279 مشاهدة
    البنيه العراقية والماكياج - شباب وبنات - الحلقة 1804
  • جهات مجهولة تدمر سوق حي...
    watch alsumaria
    31 كانون الثاني 2017 459 مشاهدة
    جهات مجهولة تدمر سوق حي النصر شرق بغداد - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ٣١...
  • الجلوس مع الشخص الفكاهي او...
    watch alsumaria
    01 شباط 2017 239 مشاهدة
    الجلوس مع الشخص الفكاهي او الجاد - شباب وبنات - الحلقة 1805
  • موضوع التصويت على الوزراء...
    watch alsumaria
    01 شباط 2017 380 مشاهدة
    موضوع التصويت على الوزراء للمناصب الشاغرة - صباح السومرية - الحلقة ١٣٩
  • منطقة الدورة بغداد ١ شباط...
    watch alsumaria
    01 شباط 2017 1510 مشاهدة
    منطقة الدورة بغداد ١ شباط ٢٠١٧- ناس وناس - الحلقة ١٠٥
  • ابناء بلا امهات - الهوا...
    watch alsumaria
    01 شباط 2017 2343 مشاهدة
    ابناء بلا امهات - الهوا الك ٢٠١٧ - الحلقة ١٢٩
  • واشنطن تحذر مواطنيها من...
    watch alsumaria
    01 شباط 2017 351 مشاهدة
    واشنطن تحذر مواطنيها من السفر للعراق - نشرة اخبار السومرية المساء - ١ شباط ٢٠١٧
  • داعش يعدم قياديين كباراً...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 249 مشاهدة
    داعش يعدم قياديين كباراً هربوا من معارك - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ٢ شباط...
  • ورقة التسوية الوطنية...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 342 مشاهدة
    ورقة التسوية الوطنية التاريخية - خط متصل - الحلقة ١٥
  • منطقة المشتل بغداد ٢ شباط...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 1109 مشاهدة
    منطقة المشتل بغداد ٢ شباط ٢٠١٧- ناس وناس - الحلقة ١٠٦
  • معلمون واساتذة بلا رواتب...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 901 مشاهدة
    معلمون واساتذة بلا رواتب منذ شهور في كركوك - صباح السومرية - الحلقة ١٤٠
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    03 شباط 2017 1504 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ٢٦
    
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متى ننام
03:40 AM
متى ننام
06:00 AM
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بغداد
04 شباط 2017 |04:00
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