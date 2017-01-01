أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من "الأعمال العدائية" وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه حذر طهران دون أن يقدم تفاصيل.