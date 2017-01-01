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آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...
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موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...
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فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...
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ناس وناس
من السومرية
برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين...
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أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...
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"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....
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"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...
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"طوق البنات" مسلسل سوري تدور احداثه في ضواحي دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإرسال الكولونيل...
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قلم حمرا مسلسل سوري ضخم في زمن الثورة السورية على شاشة السومرية...
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"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...
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الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...