أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، أن الأخير ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقش العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية في ضوء القرارات الأخيرة، مبينا أن المجلس وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مصالح العراق، فيما...