.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الأبراج
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
التتمة...
Alsumaria Presentation online
sumaria tv iraq iraqui tv shows akiki
Scolling News alsumaria
News on alsumaria
News on alsumaria
Latest News Alsumaria

ابرز الاخبار

فيديو السومرية

  • اسباب زيادة الحوادث...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 243 مشاهدة
    اسباب زيادة الحوادث المرورية في العراق - شباب وبنات - الحلقة 1806
  • داعش يعدم قياديين كباراً...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 461 مشاهدة
    داعش يعدم قياديين كباراً هربوا من معارك - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ٢ شباط...
  • ورقة التسوية الوطنية...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 835 مشاهدة
    ورقة التسوية الوطنية التاريخية - خط متصل - الحلقة ١٤
  • منطقة المشتل بغداد ٢ شباط...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 1319 مشاهدة
    منطقة المشتل بغداد ٢ شباط ٢٠١٧- ناس وناس - الحلقة ١٠٦
  • معلمون واساتذة بلا رواتب...
    watch alsumaria
    02 شباط 2017 1194 مشاهدة
    معلمون واساتذة بلا رواتب منذ شهور في كركوك - صباح السومرية - الحلقة ١٤٠
  • عقود لاعمار جسور مدمرة في...
    watch alsumaria
    03 شباط 2017 409 مشاهدة
    عقود لاعمار جسور مدمرة في الانبار وخارجها - نشرة اخبار السومرية الظهيرة - ٣...
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    03 شباط 2017 2306 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ٢٦
  • ترامب وحظر السفر- صباح...
    watch alsumaria
    04 شباط 2017 953 مشاهدة
    ترامب وحظر السفر- صباح السومرية - الحلقة ١٤١
  • ضغط الدم عند الحوامل - الو...
    watch alsumaria
    04 شباط 2017 1235 مشاهدة
    ضغط الدم عند الحوامل - الو دكتور- حلقة ٧٧
  • شارع المتنبي بغداد ٥ شباط...
    watch alsumaria
    05 شباط 2017 3 مشاهدة
    شارع المتنبي بغداد ٥ شباط ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ١٠٧
  • الإجراءات الأميركية...
    watch alsumaria
    05 شباط 2017 119 مشاهدة
    الإجراءات الأميركية الجديدة تجاه العراق - خط متصل - الحلقة ١٥
  • اسرار الفلك ٥ شباط ٢٠١٧ -...
    watch alsumaria
    05 شباط 2017 19260 مشاهدة
    اسرار الفلك ٥ شباط ٢٠١٧ - الحلقة ١٣٠
    
alsumaria Videos
alsumaria Videos
بغداد
06 شباط 2017 |12:00
weather in iraq منطقة اخرى
Iraq weather online
13 °C
0 °C
غائم جزئيا
سرعة الرياح : 0 km/h
الرطوبة : 47%
Polls استفتاء
هل تتوقع ان يكون تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل اسرع من عملية تحرير الساحل الايسر؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

اسرار الفلك
اسرار الفلك
تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

الأبراج
مع جاكلين عقيقي

آلو دكتور
آلو دكتور
آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...

موتورشو
موتورشو
موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...

فن نيوز
فن نيوز
فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...

ناس وناس
ناس وناس
ناس وناس  من السومرية  برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين...

امان امان
امان امان
أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...

نص يوم
نص يوم
"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....

يونس ولد فضة
يونس ولد فضة
"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...

راجل وست ستات - الموسم 9
راجل وست ستات - الموسم 9
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

طوق البنات
طوق البنات
"طوق البنات" مسلسل سوري تدور احداثه في ضواحي دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإرسال الكولونيل...

قلم حمرا
قلم حمرا
قلم حمرا مسلسل سوري ضخم في زمن الثورة السورية على شاشة السومرية...

دهشة
دهشة
"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...

الهوا الك
الهوا الك
الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...

اعلانات مبوبة