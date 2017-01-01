اكد النائب مشعان الجبوري، الخميس، ان وزير الدفاع المقال خالد العبيدي سيعود الى منصبه مطلع الشهر المقبل، فيما اشار الى ان العراق بحاجة لزعيم تأريخي يتبنى التسوية ويستطيع ضبط ايقاع الشارع.