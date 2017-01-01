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ابرز الاخبار

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بالوثائق.. مسؤولون منشغلون بالتجارة
25 كانون الثاني 2017 23:00
| 8231 مشاهدة
     
التميمي تعلن تشكيل لجنة برلمانية لاستضافة مدير عام الجمارك ومسؤولين آخرين
25 كانون الثاني 2017 21:40
| 2987 مشاهدة
     
التميمي تكشف بالأرقام عن فساد بالمنافذ الحدودية تقوده "مافيات خطيرة" وتوجه رسالة للعبادي
25 كانون الثاني 2017 21:32
| 4305 مشاهدة
     
ماجدة التميمي ضيف برنامج "خط متصل" على شاشة السومرية الآن
25 كانون الثاني 2017 21:30
| 1030 مشاهدة
     

فيديو السومرية

  • المرأة العراقية وحقوقها في...
    watch alsumaria
    23 كانون الثاني 2017 470 مشاهدة
    المرأة العراقية وحقوقها في المجتمع - شباب وبنات - الحلقة 1797
  • المقاتلون ينقذون المزيد من...
    watch alsumaria
    24 كانون الثاني 2017 303 مشاهدة
    المقاتلون ينقذون المزيد من العوائل رغم نيران داعش - نشرة اخبار السومرية الظهيرة...
  • تراكم النفايات بين الكرادة...
    watch alsumaria
    24 كانون الثاني 2017 345 مشاهدة
    تراكم النفايات بين الكرادة والزعفرانية وخلافات مع الشركة المنفذة - صباح...
  • تقاطع الرصافي بغداد ٢٤...
    watch alsumaria
    24 كانون الثاني 2017 783 مشاهدة
    تقاطع الرصافي بغداد ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ١٠٠
  • افضل حلقات اكوفد واحد...
    watch alsumaria
    24 كانون الثاني 2017 1490 مشاهدة
    افضل حلقات اكوفد واحد الموسم الاول - صباح الهلالي حسين سعيد وماجد عبد الجبار -...
  • الرضا عن النفس او إرضاء...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 278 مشاهدة
    الرضا عن النفس او إرضاء النفس - شباب وبنات - الحلقة 1798
  • منطقة النهضة بغداد ٢٥...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 192 مشاهدة
    منطقة النهضة بغداد ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ١٠١
  • شرار حيدر يعزو انسحاب...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 173 مشاهدة
    شرار حيدر يعزو انسحاب الكرخ لتوجه الادارة لبناء ملعب النادي - النشرة الرياضية...
  • الشغور في الوزارات - صباح...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 659 مشاهدة
    الشغور في الوزارات - صباح السومرية - الحلقة ١٣٥
  • المشردون في العراق - الهوا...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 2259 مشاهدة
    المشردون في العراق - الهوا الك ٢٠١٧ - الحلقة ١٢٨
  • ترامب يوقع أوامر توقف منح...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 165 مشاهدة
    ترامب يوقع أوامر توقف منح التأشيرة للعراقيين - نشرة اخبار السومرية المساء - ٢٥...
  • الفساد المستشري في قطاع...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 129 مشاهدة
    الفساد المستشري في قطاع الجمارك - خط متصل - الحلقة ١٢
    
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ماذا تشاهدون؟

قلم حمرا
02:00 PM
قلم حمرا
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بغداد
26 كانون الثاني 2017 |01:00
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