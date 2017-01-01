إنفوغراف
بيانات صحفية
الأبراج
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
التتمة...
Alsumaria Presentation online
sumaria tv iraq iraqui tv shows akiki
Scolling News alsumaria
News on alsumaria
News on alsumaria
Latest News Alsumaria

ابرز الاخبار

فيديو السومرية

  • اباخر مالك عازف عود - شباب...
    watch alsumaria
    28 كانون الأول 2016 443 مشاهدة
    اباخر مالك عازف عود - شباب وبنات - الحلقة 1775
  • عشائر من الانبار ترفض...
    watch alsumaria
    28 كانون الأول 2016 442 مشاهدة
    عشائر من الانبار ترفض مقترح التسوية - نشرة اخبار السومرية المساء - ٢٨ كانون...
  • امن كركوك يثير جدلا ساخنا...
    watch alsumaria
    29 كانون الأول 2016 353 مشاهدة
    امن كركوك يثير جدلا ساخنا بين الكرد والتركمان - نشرة اخبار السومرية الظهيرة -...
  • إطلاق المرحلة الثانية من...
    watch alsumaria
    29 كانون الأول 2016 483 مشاهدة
    إطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير نينوى - صباح السومرية - الحلقة ١١٧
  • ساحة الطيران بغداد ٢٨...
    watch alsumaria
    29 كانون الأول 2016 652 مشاهدة
    ساحة الطيران بغداد ٢٨ كانون الاول ٢٠١٦ - ناس وناس - الحلقة ٨١
  • استهداف الاقليات وجرائم...
    watch alsumaria
    29 كانون الأول 2016 871 مشاهدة
    استهداف الاقليات وجرائم الإختطاف - خط متصل - الحلقة ٥
  • شارع الرشيد بغداد ٢٩ كانون...
    watch alsumaria
    30 كانون الأول 2016 956 مشاهدة
    شارع الرشيد بغداد ٢٩ كانون الاول ٢٠١٦ - ناس وناس - الحلقة ٨٢
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    30 كانون الأول 2016 1110 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ١٤
  • توقعات بفصل تشريعي ساخن...
    watch alsumaria
    30 كانون الأول 2016 274 مشاهدة
    توقعات بفصل تشريعي ساخن للبرلمان - نشرة اخبار السومرية المساء - 30 كانون الاول...
  • الشاعر كرار البلداوي -...
    watch alsumaria
    31 كانون الأول 2016 175 مشاهدة
    الشاعر كرار البلداوي - شباب وبنات - الحلقة 1776
  • امراض المفاصل والعمود...
    watch alsumaria
    31 كانون الأول 2016 852 مشاهدة
    امراض المفاصل والعمود الفقري - الو دكتور- حلقة 73
  • محمد الربيعي - صباح...
    watch alsumaria
    31 كانون الأول 2016 695 مشاهدة
    محمد الربيعي - صباح السومرية - الحلقة 118
    
alsumaria Videos
alsumaria Videos
بغداد
01 كانون الثاني 2017 |10:00
weather in iraq منطقة اخرى
Iraq weather online
16 °C
7 °C
غائم
سرعة الرياح : 17 km/h غرب
الرطوبة : 93%
Polls استفتاء
هل تتوقع ان رفع السيطرات من شوارع بغداد سيؤثر على امن العاصمة؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

اسرار الفلك
اسرار الفلك
تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

الأبراج
مع جاكلين عقيقي

موتورشو
موتورشو
موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...

آلو دكتور
آلو دكتور
آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...

اربع وعشرون
اربع وعشرون
برنامج أسبوعي يواكب في كل حلقة مهنة مختلفة وبأسلوب جديد ومبتكر حيث نعيش مع مقدمة البرنامج حيثيات وأبعاد كل مهنة مهما كانت...

فن نيوز
فن نيوز
فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...

امان امان
امان امان
أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...

نص يوم
نص يوم
"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....

يونس ولد فضة
يونس ولد فضة
"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...

راجل وست ستات - الموسم 9
راجل وست ستات - الموسم 9
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

حوار خاص
حوار خاص
حوار حر .. معمق وجاد، يحاول تسليط الضوء على حقائق الاحداث ويتجاوز الخطوط ولكن بمهنية مطلقة....

عيون القلب

عيون القلب
"عيون القلب" مسلسل مصري يروي حكاية فتاة ريفية فقيرة تدعى سميرة، تتعرض لضغوط شديدة تجبرها على التظاهر بأنها فاقدة للبصر لتحصل...

دهشة
دهشة
"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...

الهوا الك
الهوا الك
الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...

اعلانات مبوبة