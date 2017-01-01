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  • ترامب يوقع أوامر توقف منح...
    watch alsumaria
    25 كانون الثاني 2017 964 مشاهدة
    ترامب يوقع أوامر توقف منح التأشيرة للعراقيين - نشرة اخبار السومرية المساء - ٢٥...
  • مشاكل النسيان عند الشباب -...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 487 مشاهدة
    مشاكل النسيان عند الشباب - شباب وبنات - الحلقة 1800
  • حالة طقس العراق - نشرة...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 335 مشاهدة
    حالة طقس العراق - نشرة السومرية الجوية ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٧
  • الانتصارات التحركات...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 473 مشاهدة
    الانتصارات التحركات الميدانية والخدمات المقدمة - صباح السومرية - الحلقة ١٣٦
  • ساحة الطيران بغداد ٢٦...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 642 مشاهدة
    ساحة الطيران بغداد ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ١٠٢
  • الفساد المستشري في قطاع...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 1572 مشاهدة
    الفساد المستشري في قطاع الجمارك - خط متصل - الحلقة ١٢
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 3728 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ٢٤
  • السومرية تكشف وثائق فساد...
    watch alsumaria
    26 كانون الثاني 2017 857 مشاهدة
    السومرية تكشف وثائق فساد جديدة - نشرة اخبار السومرية المساء - ٢٦ كانون الثاني...
  • التدخين واضراره على جسم...
    watch alsumaria
    28 كانون الثاني 2017 797 مشاهدة
    التدخين واضراره على جسم الانسان - الو دكتور- حلقة ٧٦
  • شارع المتنبي بغداد ٢٩...
    watch alsumaria
    29 كانون الثاني 2017 145 مشاهدة
    شارع المتنبي بغداد ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ١٠٣
  • اتفاقية خور عبدالله ارث...
    watch alsumaria
    29 كانون الثاني 2017 834 مشاهدة
    اتفاقية خور عبدالله ارث الحكومات - خط متصل - الحلقة ١٣
  • اسرار الفلك ٢٩ كانون...
    watch alsumaria
    29 كانون الثاني 2017 16240 مشاهدة
    اسرار الفلك ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٧ - الحلقة ١٢٩
    
alsumaria Videos
alsumaria Videos
بغداد
30 كانون الثاني 2017 |02:00
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اسرار الفلك
اسرار الفلك
تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

الأبراج
مع جاكلين عقيقي

آلو دكتور
آلو دكتور
آلو دكتور برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي يتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع...

موتورشو
موتورشو
موتورشو أول برنامج متخصص في السيارات وعالم المحركات في الشرق ألاوسط...

فن نيوز
فن نيوز
فن نيوز لكل محبي المشاهير ومتابعي أخبارهم وأعمالهم ومستجداتهم...

ناس وناس
ناس وناس
ناس وناس  من السومرية  برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين...

امان امان
امان امان
أمان أمان هو عمل كوميدي استعراضي غنائي ساخر، يتضمن مواقف درامية كوميدية غنائية...

نص يوم
نص يوم
"نص يوم" دراما رومانسية بوليسية معاصرة ومشوقة بطلاها اثنين جمعهما الحب من جهة والمال من جهةٍ أخرى....

يونس ولد فضة
يونس ولد فضة
"يونس ولد فضة" دراما تدور أحداثها في أواخر تسعينات القرن الماضي. وفي حلقاتها الأولى يتورط ابراهيم ابن العاشرة في جريمة قتلٍ د...

راجل وست ستات - الموسم 9
راجل وست ستات - الموسم 9
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

طوق البنات
طوق البنات
"طوق البنات" مسلسل سوري تدور احداثه في ضواحي دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإرسال الكولونيل...

قلم حمرا
قلم حمرا
قلم حمرا مسلسل سوري ضخم في زمن الثورة السورية على شاشة السومرية...

دهشة
دهشة
"دهشة" مسلسل مصري تدور أحداثه في جوٍ صعيديٍ مع نخبة من ألمع نجوم مصر...

الهوا الك
الهوا الك
الهوا إلك برنامج اجتماعيّ على السومرية يرفع صوت الشعب العراقي...

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