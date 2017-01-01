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ابرز الاخبار

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الانواء الجوية تعلن عن طقس الايام المقبلة
21 كانون الثاني 2017 09:51
| 36282 مشاهدة
     
الرافدين: منح السلفة للموظفين لمن لديه بطاقة ذكية يتسلم بها راتبه الشهري
21 كانون الثاني 2017 09:04
| 21459 مشاهدة
     
ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة
20 كانون الثاني 2017 19:59
| 2302 مشاهدة
     
بالوثائق .. وزير النقل يتهم موظفي مكتب المفتش العام بـ"اتباع اساليب بوليسية"
20 كانون الثاني 2017 11:12
| 5524 مشاهدة
     

فيديو السومرية

  • احدث تسريحات الشعر بين...
    watch alsumaria
    18 كانون الثاني 2017 278 مشاهدة
    احدث تسريحات الشعر بين الشباب العراقي - شباب وبنات - الحلقة 1793
  • السومرية تفتح ملف تجارة...
    watch alsumaria
    18 كانون الثاني 2017 252 مشاهدة
    السومرية تفتح ملف تجارة المخدرات - نشرة اخبار السومرية المساء - ١٨ كانون الثاني...
  • الاوضاع الانسانية من...
    watch alsumaria
    19 كانون الثاني 2017 296 مشاهدة
    الاوضاع الانسانية من الجانب الايسر لمدينة الموصل - صباح السومرية - الحلقة ١٣١
  • مبادرات التسوية والمصالحة...
    watch alsumaria
    19 كانون الثاني 2017 794 مشاهدة
    مبادرات التسوية والمصالحة الوطنية - خط متصل - الحلقة ١٠
  • اقالة محافظ بغداد...
    watch alsumaria
    19 كانون الثاني 2017 382 مشاهدة
    اقالة محافظ بغداد بالاغلبية - نشرة اخبار السومرية المساء - ١٩ كانون الثاني ٢٠١٧
  • انسحاب اندية القاع سيعلن...
    watch alsumaria
    20 كانون الثاني 2017 234 مشاهدة
    انسحاب اندية القاع سيعلن رسميا والاتحاد يجمتع باندية الممتاز- النشرة الرياضية...
  • منطقة باب الشيخ بغداد ١٩...
    watch alsumaria
    20 كانون الثاني 2017 871 مشاهدة
    منطقة باب الشيخ بغداد ١٩ كانون الثاني ٢٠١٧ - ناس وناس - الحلقة ٩٧
  • مسلسل رجال و قضية - الحلقة...
    watch alsumaria
    20 كانون الثاني 2017 1662 مشاهدة
    مسلسل رجال و قضية - الحلقة ٢٢
  • تحرير المنطقة الحرة شمال...
    watch alsumaria
    20 كانون الثاني 2017 225 مشاهدة
    تحرير المنطقة الحرة شمال الموصل - نشرة اخبار السومرية المساء – 20 كانون الثاني...
  • الكاتب والروائي علي ياسين...
    watch alsumaria
    21 كانون الثاني 2017 155 مشاهدة
    الكاتب والروائي علي ياسين - شباب وبنات - الحلقة 1795
  • الرسامة سمر شاكر - شباب...
    watch alsumaria
    21 كانون الثاني 2017 917 مشاهدة
    الرسامة سمر شاكر - شباب وبنات - الحلقة 1794
  • النائب عبد الرحيم الشمري -...
    watch alsumaria
    21 كانون الثاني 2017 534 مشاهدة
    النائب عبد الرحيم الشمري - صباح السومرية - الحلقة 132
    
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ماذا تشاهدون؟

متى ننام
03:40 AM
متى ننام
06:00 AM
ميوزيك نون ستوب
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بغداد
22 كانون الثاني 2017 |04:00
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تقدم السومرية برنامج "أسرار الفلك" مع عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي

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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "راجل وست ستات" في أجزائه السابقة، تقدم قناة السومرية الجزء التاسع منه ليضفي على الأجواء ال...

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