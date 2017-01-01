قدرت خسائر العراق 37.4 تريليون دينار بعد حزيران 2014 نتيجة احتلال تنظيم داعش لعدد من المحافظات وفق احصائيات حكومية حصلت عليها السومرية نيوز، واحتلت وزارة الدفاع المرتبة الأولى من ناحية المؤسسات الحكومية و الانبار من ناحية المحافظات، ولا تتضمن هذه...