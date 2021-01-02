رسمياً.. بوتشينو مدرباً لباريس سان جيرمان

وكان سان جيرمان قد اعلن قبل أيام عن إقالة توماس توخيل من منصبه بسبب النتائج الفنية المتذبذبة في الموسم الحالي ببطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو لبوتشينو وعلق عليه: "مرحباً بك".ويعد بوتشيتينو من أبرز المدربين في عالم كرة القدم منذ سنوات، ولديه خبرة في الدوري الفرنسي حيث كان مدافعًا لنادي باريس سان جيرمان لمدة عامين في الفترة من 2001 وحتى 2003.لكنها التجربة الأولى التدريبية للأرجنتيني في فرنسا بعد 3 تجارب في إسبانيا وإنجلترا مع إسبانيول، ساوثهامبتون وتوتنهام خلال الفترة من 2009 وحتى 2019.