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ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
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ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
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مايك السومرية

الأربعاء 9:30 مساء
مايك السومرية تجربة استثنائية في عالم الحوارات!
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي

مايك السومرية

الأربعاء 9:30 مساء
مايك السومرية تجربة استثنائية في عالم الحوارات!
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢
season 2
Play
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١
season 2
Play
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠
season 2

عشرين

الأحد والثلاثاء 9:30 مساء
"عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف يطلّ عليكم خلال رمضان مح محمد سامي
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي

عشرين

الأحد والثلاثاء 9:30 مساء
"عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف يطلّ عليكم خلال رمضان مح محمد سامي
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١
الموسم 5
Play
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠
الموسم 5
Play
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩
الموسم 5

Live Talk

من الأحد الى الخميس 6:00 مساء
Live Talk نافذة السومرية على المجتمع العراقي!
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي

Live Talk

من الأحد الى الخميس 6:00 مساء
Live Talk نافذة السومرية على المجتمع العراقي!
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
Play
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢
الموسم 2
Play
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١
الموسم 2
Play
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠
الموسم 2

علناً

الخميس 9:30 مساء
برنامج سياسي يناقش قضايا الساعة واسئلة الناس ..ما يدور في اروقة السياسة وصناعة القرار
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي

علناً

الخميس 9:30 مساء
برنامج سياسي يناقش قضايا الساعة واسئلة الناس ..ما يدور في اروقة السياسة وصناعة القرار
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١
الموسم ٥
Play
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠
الموسم ٥
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩
الموسم ٥

ناس وناس

من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا
ناس وناس من السومرية برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي

ناس وناس

من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا
ناس وناس من السومرية برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين
السومرية - أخبار العراق شاهد
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
السومرية - أخبار العراق تفضيلاتي
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣
الموسم 9
Play
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢
الموسم 9
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١
الموسم 9

أحدث الحلقات

ناس وناس
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ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
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نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
Live Talk
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Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
Play
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
عشرين
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عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
علناً
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علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
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أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
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مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
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استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
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استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
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مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
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طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
Play
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
01
2026-09
01 Sep 2026
تفاصيل قتل المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري
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07:10 | 2026-09-01 07:10 Alsumaria TV
أمن
تفاصيل قتل المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري
01
2026-09
01 Sep 2026
بالفيديو.. انفجار مستودع ذخيرة في سوريا
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06:44 | 2026-09-01 06:44 Alsumaria TV
ترندات
بالفيديو.. انفجار مستودع ذخيرة في سوريا
01
2026-09
01 Sep 2026
العثور على جثة امرأة داخل كيس في البصرة
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06:41 | 2026-09-01 06:41 Alsumaria TV
أمن
العثور على جثة امرأة داخل كيس في البصرة
01
2026-09
01 Sep 2026
الصليب الأحمر: تلقينا 1200 بلاغ عن مفقودين خلال العام السابق
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06:28 | 2026-09-01 06:28 Alsumaria TV
محليات
الصليب الأحمر: تلقينا 1200 بلاغ عن مفقودين خلال العام السابق
01
2026-09
01 Sep 2026
اجتماع امني يخص عودة النازحين
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06:19 | 2026-09-01 06:19 Alsumaria TV
محليات
اجتماع امني يخص عودة النازحين
01
2026-09
01 Sep 2026
حمودي للسفير التركي: العراق سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة
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06:14 | 2026-09-01 06:14 Alsumaria TV
سياسة
حمودي للسفير التركي: العراق سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة

خاص السومرية

05:55 | 2026-08-29 05:55
04:08 | 2026-08-28 04:08
14:40 | 2026-08-27 14:40
14:31 | 2026-08-27 14:31
01:00 | 2026-08-22 01:00
10:23 | 2026-08-20 10:23
14:46 | 2026-08-13 14:46
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أبرز الاخبار
06:06 | 2026-09-01
05:43 | 2026-09-01
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02:09 | 2026-09-01
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فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
00:51
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03:17 | 2026-08-27
فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
03:17 | 2026-08-27
إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!
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06:59 | 2026-08-12
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06:59 | 2026-08-12
الأبراج

الأبراج

مع جاكلين عقيقي
مولود اليوم 1 أيلول 2026
العذراء (23 آب - 22 أيلول)
مواليد برج العذراء مستشارون ممتازون، ويتمتعون بدرجة عالية من النضج، ويعرفون دائمًا كيفية حل المشكلات، الأمر الذي يجعل الآخرين يقبلون عليهم للاستماع إلى آرائهم الثرية. ومن ناحية أخرى، تبرز لديهم حاجة إلى البحث عن المشكلة في كل شيء، وفيمن حولهم أيضًا.

وفي حال وجود علاقة قوية مع الآخر، فإنهم يثقون به إلى درجة كبيرة، ويعتزون به لسنوات، ويحاولون إفادته بكل طريقة ممكنة.

أما في ما يتعلق بأسرة مواليد برج العذراء، فهم مكرسون للغاية لعائلاتهم، ويولون اهتمامًا خاصًا لكبار السن والمرضى، ويتفهمون العادات والتقاليد، ويتحملون مسؤولياتهم تجاه أفراد الأسرة. كما أنهم يفخرون بتربيتهم، ولا ينسون من صنع معروفًا معهم.
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برامج السومرية

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أسرار الفلك
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أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
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اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
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أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
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اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
ناس وناس
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ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
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كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
علناً
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علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
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من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
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العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
ناس وناس
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ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
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بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
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نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-17
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العراق في دقيقة 17-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-17
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
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نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
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نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
مايك السومرية
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مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-21
Play
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-21
ناس وناس
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ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-23
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-23
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-23
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العراق في دقيقة 23-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-23
Live Talk
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Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
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التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
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العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
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ناس وناس
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
Play
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
عشرين
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عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
Play
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
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عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
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العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-22
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نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-22
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-22
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العراق في دقيقة 22-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-22
ناس وناس
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ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
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الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-23
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نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-23
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
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نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
عشرين
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عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
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بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
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العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
عشرين
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عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
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حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-20
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العراق في دقيقة 20-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-20
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-08-20
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نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-08-20
علناً
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علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
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حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
ناس وناس
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ناس وناس
مدينة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-24
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مدينة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-24
ناس وناس
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ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
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بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
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العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
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نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
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نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
ناس وناس
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ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
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الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Live Talk
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Live Talk
الصحة النفسية وبناء الإنسان والأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-20
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الصحة النفسية وبناء الإنسان والأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-20
مايك السومرية
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مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
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المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
Live Talk
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Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
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النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-21
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العراق في دقيقة 21-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-21
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
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نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
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نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
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نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
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العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-17
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نشرة ١٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-17
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
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العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Live Talk
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Live Talk
اكتشاف حضارات العراق بعدسة سينمائية - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-17
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اكتشاف حضارات العراق بعدسة سينمائية - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-17
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
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العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
Live Talk
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Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
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المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
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Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
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تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
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العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
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العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
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العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
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العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
ناس وناس
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ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
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بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
Live Talk
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Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
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المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
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مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
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طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
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سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
Live Talk
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Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
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نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Live Talk
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Live Talk
من أجل المحتاجين.. شباب يصنعون فرقًا بجهود ذاتية - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-23
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من أجل المحتاجين.. شباب يصنعون فرقًا بجهود ذاتية - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-23
Live Talk
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Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
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اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
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نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
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ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
استديو Noon
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استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
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سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
ناس وناس
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ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-18
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ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-18
استديو Noon
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استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
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استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
عيد ميلاد سلمى 18-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-18
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عيد ميلاد سلمى 18-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
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صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى - الغاز 20-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-20
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صباحكم أحلى مع سلمى - الغاز 20-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-20
Live Talk
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Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
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العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
استديو Noon
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استديو Noon
سجى نون 25-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-25
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سجى نون 25-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-25
استديو Noon
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استديو Noon
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
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سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
طل الصباح
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طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
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الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
ناس وناس
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ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
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بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01

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