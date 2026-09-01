الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
القبض على 70 متجاوزاً على الأرصفة في بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
مايك السومرية
الأربعاء
9:30 مساء
مايك السومرية تجربة استثنائية في عالم الحوارات!
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
مايك السومرية
الأربعاء
9:30 مساء
مايك السومرية تجربة استثنائية في عالم الحوارات!
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢
season 2
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١
season 2
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠
season 2
عشرين
الأحد والثلاثاء
9:30 مساء
"عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف يطلّ عليكم خلال رمضان مح محمد سامي
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
عشرين
الأحد والثلاثاء
9:30 مساء
"عشرين" برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف يطلّ عليكم خلال رمضان مح محمد سامي
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١
الموسم 5
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠
الموسم 5
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩
الموسم 5
Live Talk
من الأحد الى الخميس
6:00 مساء
Live Talk نافذة السومرية على المجتمع العراقي!
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
Live Talk
من الأحد الى الخميس
6:00 مساء
Live Talk نافذة السومرية على المجتمع العراقي!
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢
الموسم 2
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١
الموسم 2
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠
الموسم 2
علناً
الخميس
9:30 مساء
برنامج سياسي يناقش قضايا الساعة واسئلة الناس ..ما يدور في اروقة السياسة وصناعة القرار
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
علناً
الخميس
9:30 مساء
برنامج سياسي يناقش قضايا الساعة واسئلة الناس ..ما يدور في اروقة السياسة وصناعة القرار
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١
الموسم ٥
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠
الموسم ٥
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩
الموسم ٥
ناس وناس
من الأحد إلى الخميس
11:00 صباحا
ناس وناس من السومرية برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
ناس وناس
من الأحد إلى الخميس
11:00 صباحا
ناس وناس من السومرية برنامج يومي مباشر يجوب مدن وقصبات العراق لينقل يوميات العراقيين
شاهد
تفضيلاتي
تفضيلاتي
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣
الموسم 9
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢
الموسم 9
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١
الموسم 9
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
آخر الاخبار
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
07:10 | 2026-09-01
07:10
01/09/2026 11:10:26
Alsumaria TV
أمن
تفاصيل قتل المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
06:44 | 2026-09-01
06:44
01/09/2026 10:44:05
Alsumaria TV
ترندات
بالفيديو.. انفجار مستودع ذخيرة في سوريا
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
06:41 | 2026-09-01
06:41
01/09/2026 10:41:59
Alsumaria TV
أمن
العثور على جثة امرأة داخل كيس في البصرة
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
06:28 | 2026-09-01
06:28
01/09/2026 10:28:37
Alsumaria TV
محليات
الصليب الأحمر: تلقينا 1200 بلاغ عن مفقودين خلال العام السابق
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
06:19 | 2026-09-01
06:19
01/09/2026 10:19:17
Alsumaria TV
محليات
اجتماع امني يخص عودة النازحين
01
2026-09
01 Sep 2026
Alsumaria Tv
/authors
06:14 | 2026-09-01
06:14
01/09/2026 10:14:54
Alsumaria TV
سياسة
حمودي للسفير التركي: العراق سيعلن مشروعه للسيادة الكاملة
المزيد
خاص السومرية
05:55 | 2026-08-29
05:55
تصريح برلماني عن حملة مكافحة الفساد: محاباة لبعض الشخصيات المتورطة
04:08 | 2026-08-28
04:08
عندما اتفق ChatGPT وGemini و Claude.. السومرية ضمن أفضل المواقع في العراق
14:40 | 2026-08-27
14:40
لجنة برلمانية تكشف: وفد عراقي سيتوجه لإيران للتفاوض بشأن مرور السفن النفطية
14:31 | 2026-08-27
14:31
الأمن والدفاع النيابية تفتح ملفات عقود تسليح: معدات قديمة ومناشئ دون المستوى
01:00 | 2026-08-22
01:00
الأسبوع الأخير من آب يقلب الموازين.. هذه الأبراج على موعد مع الحظ والمفاجآت!
10:23 | 2026-08-20
10:23
الخليج العربي أم الفارسي.. تحد أزلي يعود للواجهة بين قاليباف والحلبوسي والتاريخ يحدد التسمية
14:46 | 2026-08-13
14:46
توجه برلماني لتعديل سلم رواتب الموظفين
المزيد
أبرز الاخبار
القبض على 70 متجاوزاً على الأرصفة في بغداد
06:06 | 2026-09-01
محافظ ذي قار يستقيل من منصبه والمجلس ينتخب بديلا عنه
05:43 | 2026-09-01
القضاء يعلن استكمال استجواب 5704 داعشي منقولين من سوريا إلى العراق
05:27 | 2026-09-01
بسعر مدعوم.. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود
02:09 | 2026-09-01
المزيد
استطلاعات
بعد زيارة واشنطن.. هل سيحقق الزيدي ما يطمح اليه الشعب العراقي؟
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
طقس
32
o
بغداد
13 km/h شمال غرب
16%
إنفوغراف
00:51
فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
03:17 | 2026-08-27
فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
03:17 | 2026-08-27
01:01
إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!
06:59 | 2026-08-12
إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!
06:59 | 2026-08-12
الأبراج
مع جاكلين عقيقي
مولود اليوم 1 أيلول 2026
العذراء (23 آب - 22 أيلول)
مواليد برج العذراء مستشارون ممتازون، ويتمتعون بدرجة عالية من النضج، ويعرفون دائمًا كيفية حل المشكلات، الأمر الذي يجعل الآخرين يقبلون عليهم للاستماع إلى آرائهم الثرية. ومن ناحية أخرى، تبرز لديهم حاجة إلى البحث عن المشكلة في كل شيء، وفيمن حولهم أيضًا.
وفي حال وجود علاقة قوية مع الآخر، فإنهم يثقون به إلى درجة كبيرة، ويعتزون به لسنوات، ويحاولون إفادته بكل طريقة ممكنة.
أما في ما يتعلق بأسرة مواليد برج العذراء، فهم مكرسون للغاية لعائلاتهم، ويولون اهتمامًا خاصًا لكبار السن والمرضى، ويتفهمون العادات والتقاليد، ويتحملون مسؤولياتهم تجاه أفراد الأسرة. كما أنهم يفخرون بتربيتهم، ولا ينسون من صنع معروفًا معهم.
إقرأ المزيد
برامج السومرية
مايك السومرية
عشرين
Live Talk
علناً
ناس وناس
الطريق الى الكأس
النوم في العسل
نقطة انتهى
حصاد السومرية
Celebrity
Morning Live
Biotic
رحال
يوروماكس euromaxx
مناوي باشا
البقاء على قيد العراق
بيت الطين
ثلج في زمن النار
البيوت أسرار
ماضي يا ماضي
خط أحمر
الحب أولا
52 دقيقة
الحب والسلام
عائلة سبايكي
عسكر في المعسكر
لقاء خاص
طائر الجنوب
عش المجانين
الهوا الك
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع إلى أثير سومر أف أم عبر الانترنت اينما كنت حول العالم
اسمعنا هسه
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-27
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2026 | 2026
13:10 | 2026-08-18
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-21
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-23
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-23
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
Live Talk
التجميل الواعي بعيداً عن المعلومات المضللة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
ناس وناس
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-22
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-28
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
عشرين
بين الحكومة والفصـ.ائل .. السـ.لاح مرفوع والتسليم ممنوع! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-08-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-08-20
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
ناس وناس
مدينة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-24
ناس وناس
مدينة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٧ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-24
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Live Talk
الصحة النفسية وبناء الإنسان والأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-20
Live Talk
الصحة النفسية وبناء الإنسان والأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-20
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
مايك السومرية
المطربة العراقية عفراء سلطان - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١١ | season 2
15:30 | 2026-08-19
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
Live Talk
النباتات الطبية بين العلم والخرافة -Live Talk م٢ - الحلقة ٩٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Live Talk
اكتشاف حضارات العراق بعدسة سينمائية - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-17
Live Talk
اكتشاف حضارات العراق بعدسة سينمائية - الحلقة ٩٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-19
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
Live Talk
تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستخدام العشوائي للأدوية-- الحلقة ٩٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2026 | 2026
13:07 | 2026-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2026 | 2026
12:45 | 2026-08-28
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Live Talk
من أجل المحتاجين.. شباب يصنعون فرقًا بجهود ذاتية - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-23
Live Talk
من أجل المحتاجين.. شباب يصنعون فرقًا بجهود ذاتية - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-23
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-31
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-18
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-18
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد ميلاد سلمى 18-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد ميلاد سلمى 18-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى - الغاز 20-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-20
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى - الغاز 20-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-20
Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
Live Talk
العمل التطوعي فرصة الشباب لخدمة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-31
استديو Noon
سجى نون 25-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-25
استديو Noon
سجى نون 25-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-25
استديو Noon
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
استديو Noon
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-01
برامج السومرية
عشرين
Live Talk
علناً
ناس وناس
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.