درجال: نعمل مع الرياضة النيابية بتناغم وانسجام كفريق واحد
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الوزارة تعمل مع لجنة الشباب والرياضة النيابية بتناغم وانسجام كفريق واحد.
وقال درجال في بيان إن "الوزارة تعمل بتناغم وانسجام كبيرين كفريق عمل واحد في معظم القضايا الشبابية والرياضية مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية".
واوضح ان "عملي ودعمي للجنة كان يسير بفاعلية حتى قبيل استيزاري، بقناعة راسخة وثقة في مخرجات العمل، والتصرف الموضوعي مع مختلف الملفات".
من جهته ثمن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية سرعة ومرونة التعامل الوزير درجال مع جميع القضايا المطروحة واجتهاده في إيجاد الحل بالتعاون المثمر مع اللجنة البرلمانية.
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