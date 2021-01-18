ميسي مهدد بالغياب 4 مباريات عن برشلونة

بلباو توجّ بالسوبر الإسباني على حساب برشلونة، بعد الانتصار بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، في نهائي السوبر الإسباني.ميسي حصل على بطاقة حمراء في الشوط الإضافي الثاني بالدقيقة 120، عد العودة إلى تقنية الفيديو، بعد التعدي بالضرب على فيلاليبري دون كرة.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرغوث الأرجنتيني يواجه شبح الغياب لـ4 مباريات، مباراتين في كأس ملك إسبانيا، ومباراتان في مُسابقة الليجا.وقالت الصحيفة إن "الاتحاد الإسباني سينتظر تقرير حكم المباراة من أجل اتخاذ قرارًا ضد ليو، حيث إذا كان الحكم ذكر أن اعتداء ميسي ليس خطيرًا سيعاقب مباراتين، أما في حال التفسير أنه اعتداء خطير، سيتم إيقافه على الأقل 4 مباريات، تشمل الليجا والكأس".وأوضحت الصحيفة أن "ميسي سيغيب بشكل تلقائي عن مباراة برشلونة القادمة ضد كورنيلا في مسابقة كأس ملك إسبانيا".يُذكر أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولي لـ ليونيل ميسي في مسيرته مع النادي الكتالوني.