مسعود: الفوز برئاسة اتحاد الكرة مضمون والقضاء اثبت نزاهتي

وقال عبد الخالق مسعود في تصريح متلفز، انه "لا ينوي العودة مرة أخرى الى العمل في اتحاد كرة القدم بسبب الفوضى العارمة التي تشهدها كرة القدم في العراق"، مبينا انه "تعرض لأمور تركت أثرها على وضعه النفسي والعام رغم انه خدم الكرة العراقية بكل تفان وإخلاص".وبين مسعود؛ الرئيس السابق لاتحاد الكرة؛ ان "القضاء العراقي اثبت نزاهتي بعد ان كشف من وصفهم بـ"شهود الزور" ضد أعضاء الاتحاد السابق في قضية أخذت منحى خاطئاً ليثبت القانون المحلي والدولي بعدها بأن الاتحاد السابق كان يسير على نهج صحيح وفق النظام الأساسي لعام 2017 الذي سيُعتمد ايضا في الانتخابات المقبلة تطبيقاً لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم".