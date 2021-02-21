برشلونة يدخل المزاد على هالاند.. ويترقب قرار ميسي

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاحد، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالاند هو المهاجم الأكثر نيلًا للإشادة في برشلونة حاليًا، في ظل سعي النادي لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل الأوروجواياني لويس سواريز.

وأوضحت الصحيفة، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به برشلونة، لم يلغي فكرة التعاقد مع هالاند لتدعيم هجوم الفريق، حيث بدأ مرشحو الرئاسة بالفعل في ترويج اسم المهاجم النرويجي لضمه في الصيف. وتألق هالاند (20 عامًا) بشكل لافت مع دورتموند، منذ انتقاله إلى صفوفه في يناير/كانون ثان 2020، قادمًا من ريد بول سالزبروج النمساوي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالاند هو المهاجم الأكثر نيلًا للإشادة في برشلونة حاليًا، في ظل سعي النادي لتعزيز هجوم الفريق بعد رحيل الأوروجواياني لويس سواريز.وأوضحت الصحيفة، أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به برشلونة، لم يلغي فكرة التعاقد مع هالاند لتدعيم هجوم الفريق، حيث بدأ مرشحو الرئاسة بالفعل في ترويج اسم المهاجم النرويجي لضمه في الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيتعين عليه بيع بعض من لاعبيه من أجل توفير المال اللازم لإبرام الصفقات الجديدة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك إمكانية لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ورغم رغبة النادي في الإبقاء عليه، إلا أن احتمالات رحيله واردة وبقوة.

وسيضطر برشلونة لانتظار الموقف النهائي لميسي، وفي حالة بقاء ليونيل سيضطر البارسا للتخلص من جونيور فيربو وصامويل أومتيتي وكذلك فيليبي كوتينيو.

واختتم التقرير، بأن برشلونة يأمل في الاستفادة من الشرط الموجود في عقد هالاند بإمكانية التعاقد معه، مقابل 75 مليون يورو.