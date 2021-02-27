الزوراء يكشف مدة غياب جلال حسن عن الملاعب

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "النتائج النهائية للفحوص الطبية اظهرت اصابة الحارس جلال حسن بتمزق في عضلة الكتف"، مبينا ان "الاصابة ستبعده عن الملاعب لمدة خمسة عشر يوماً".يذكر ان الزوراء تغلب على الشرطة بهدف علاء عبد الزهرة ليعزز وصافته لدوري الكرة الممتاز.