نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي يتوج بجائزة عالمية

توج أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني الواعد، اليوم الثلاثاء، بجائزة NXGN لعام 2021، والتي يمنحها موقع Goal العالمي لأفضل لاعب ناشئ في العالم ضمن قائمة تضم 50 متنافسا.

وتوج فاتي البالغ 18 عاما بالجائزة هذا العام، بعد أن حل وصيفا بنسخة الجائزة العام الماضي، بفضل تألقه مع الفريق الأول في برشلونة منذ أول ظهور له بموسم 2019-2020 حين خاض 33 مباراة وأحرز سبعة أهداف في جميع المسابقات.

Congratulations, @ANSUFATI! 🥳



The @FCBarcelona sensation has been voted men’s winner of #NXGN 2021! 🏆



Check out the full list of the world’s best wonderkids 👇 — Goal (@goal) March 23, 2021

وفاز فاتي بالجائزة رغم أنه مصاب منذ أربعة أشهر في الركبة اليسرى، وهو ما تسبب في مشاركته خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فقط مع الفريق الكتالوني.



وفاز فاتي بالجائزة رغم أنه مصاب منذ أربعة أشهر في الركبة اليسرى، وهو ما تسبب في مشاركته خلال الموسم الجاري في 11 مباراة فقط مع الفريق الكتالوني.

⭐ @ANSUFATI wins the NxGn 2021 award by @Goal! 🏆 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 23, 2021

وانتزع فاتي الجائزة بعد منافسة شرسة مع إدواردو كامافينغا لاعب رين الفرنسي الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الأمريكي جيو رينا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





وتواجد ثلاثة من لاعبي برشلونة ضمن المتنافسين الخمسين، فبالإضافة للمتوج فاتي جاء بيدري في المركز الرابع وإلياكس موريبا في المركز الـ50.