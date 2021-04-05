بالفيديو: الحارس شريف اكرامي يسجل هدفا في مرمى فريقه بطريقة غريبة

سجل حارس مرمى فريق بيراميدز المصري شريف اكرامي، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بطريقة غريبة.

الهدف الغريب جاء بعد تنفيذ فريق الرجاء البيضاوي المغربي ركلة حرة جانبية غير مباشرة تصدى لها دفاع الفريق المصري، لتعود لاحد لاعبي الفريق المغربي الذي سدد كرة ضعيفة كانت في طريقها الى خارج المرمى لكن الحارس شريف اكرامي ارتمى على الكرة بعد سوء تقدير، ليحولها الى داخل الشباك معلنا تقدم الرجاء البيضاوي بعد 15 دقيقة من انطلاقة المباراة التي انتهت بخسارة بيراميدز بهدفين نظيفين التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحقق الرجاء البيضاوي انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاك عن بيراميدز، الذي تراجع للمركز الثاني.