الإعلان عن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن المواجهات المباشرة المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™️، قبيل استضافة الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة غداً الثلاثاء عند التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.



يشارك في البطولة 23 منتخباً من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً وفق أحدث ترتيب لمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أبريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات؛ عمان (الترتيب 80 عالمياً) في مواجهة الصومال (197)، ولبنان (93) في مواجهة جيبوتي (183)، والأردن (95) في مواجهة جنوب السودان (169)، والبحرين (99) في مواجهة الكويت (148)، وموريتانيا (101) في مواجهة اليمن (145)، وفلسطين (104) في مواجهة جزر القمر (131)، وليبيا (119) في مواجهة السودان (123).

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™️.

ويشارك في إجراء قرعة البطولة غداً بالحي الثقافي كتارا أربعة من أساطير الفيفا؛ وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتقام قرعة بطولة كأس العرب بحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المقررة في قطر للحد من انتشار وباء كوفيد-19. ومن المقرر الإعلان غداً عن تفاصيل حول البث المباشر لإجراء القرعة.