عارضة أزياء بريطانية تعلن خطوبتها من نجم مانشستر سيتي (صور)

أعلنت عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد، خطوبتها بشكل رسمي من نجم نادي مانشستر سيتي، الجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشرت تايلور عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع محرز وهي ترتدي خاتم الخطوبة وكتبت: "لا يوجد أحد أفضل أن أواصل معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. لا أطيق الانتظار حتى نكون معا، أحبك".

وتفاعل محرز مع منشور خطيبته وعلق عليه قائلا: "وأنا أحبك".

وتبلغ تايلور 23 عاما، وهي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، وكانت مرتبطة سابقا بزميل محرزالسابق في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وارتبط محرز (30 عاما)، بتايلور قبل عام تقريبا بعد انفصاله عن زوجته ريتا التي أنجبت له ابنتين.