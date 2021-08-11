توقيت مباراة كأس السوبر الاوروبي المقررة اليوم

وستجمع المباراة تشيلسي الانكليزي حامل درع دوري ابطال اوروبا وفياريال الاسباني المتوج بالدوري الاوروبي، على ملعب ويندسور بارك في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، وتقام المواجهة في الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.وكان أوناي إيمري، المدير الفني لفياريال الإسباني، قد اشار إلى أن "مواجهة تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري الأبطال، على لقب كأس السوبر الأوروبي تمنحهم الطموح والحافز".واضاف "سنحاول فرض أسلوبنا أمام تشيلسي، أحد أفضل فرق العالم".من جهته قال مدرب تشيلسي توماس توخيل حول جاهزية لاعبيه للمواجهة، إن "معظم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم هذا الصيف ليسوا في حالة تسمح لهم باللعب في المباراة وأنه يجب تحليل ما إذا يمكنهم المساهمة فيها منذ البداية أو كبدلاء".وتابع ان "بعض الدوليين فقط يستطيعون اللعب ولكن لا أعتقد أنه يمكن فعل ذلك 90 دقيقة. لا زالوا يفتقرون لنسق الأداء. لعب نهائي أوروبي بعد ثمانية أيام فقط من التدريب مبكر للغاية ويجب البحث عن توازن ومن لعبوا دقائق أكثر في فترة الإعداد الصيفي يستحقون البدء وبعدها يمكننا إجراء خمسة تغييرات ولكن لا أفضل التفكير في ذلك الآن".