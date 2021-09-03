كريستيانو رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال مبكرا

وقاد النجم رونالدو منتخب بلاده لتحقيق انتصار درامي على حساب ضيفه الإيرلندي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.وأحرز النجم البرتغالي هدفي منتخب بلاده في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.وحصل رونالدو على بطاقة صفراء لخلعه قميصه احتفالا بهدف الفوز الذي سجله في الوقت القاتل.وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه: "خرج كريستيانو رونالدو من معسكر الفريق، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء أمام إيرلندا، وهي البطاقة الثانية له في التصفيات، وبالتالي سيغيب عن المباراة التالية أمام أذربيجان بسبب الإيقاف".ورفع رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، رصيده إلى 111 هدفا سجلها خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال، ليصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات عبر العصور، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف).ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه الصربي، الذي سيواجه منتخب لوكسمبورغ يوم السبت المقبل.