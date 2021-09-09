اليابان تنسحب رسميا من استضافة كأس العالم للأندية 2021

وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان على موقع ”تويتر“: ”بعد مناقشات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021“.وأضاف: ”سيعلن الفيفا عن أماكن بديلة لاستضافة كأس العالم للأندية 2021“.وبانسحاب اليابان قد يتم نقل البطولة إلى السعودية.