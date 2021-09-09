اليابان تنسحب رسميا من استضافة كأس العالم للأندية 2021
أعلنت اليابان، اليوم الخميس، الانسحاب بشكل رسمي من استضافة كأس العالم للأندية 2021.
وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان على موقع ”تويتر“: ”بعد مناقشات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021“.
وأضاف: ”سيعلن الفيفا عن أماكن بديلة لاستضافة كأس العالم للأندية 2021“.
وبانسحاب اليابان قد يتم نقل البطولة إلى السعودية.
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