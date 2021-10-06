ماذا طلب الهولندي أدفوكات من للاعبي منتخبنا الوطني؟

طالب الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخبنا الوطني، من لاعبي أسود الرافدين تقديم أفضل المستويات في المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال أدفوكات في حديث مباشر للاعبين: "أقولها لكم بطريقة سهلة ومباشرة، عليكم أن تقدموا أداءاً جيداً في مباراة الخميس، أمام المنتخب اللبناني، يجب أن نحصد خلال المواجهتين المقبلتين النقاط الـ6، وتعويض الخسارة السابقة أمام إيران، يجب أن نصحح الأخطاء بالعمل الكبير، يجب أن نعمل معاً لتحقيق الانتصارات، الفوز لا يأتي من دون عمل كبير".

وأجرى يوم أمس المنتخب الوطني أول وحدة تدريبية في قطر، أرض العراق المفترضة، تحضيراً لملاقاة لبنان بعد يوم غد الخميس، ومن ثم يغادر إلى دبي لملاقاة المستضيف الإماراتي، في الـ12 من الشهر الحالي، وفيهما يبحث الهولندي أدفوكات عن تحقيق النصر الأول، بعد توليه تدريب العراق في أب/أغسطس الماضي، خلفاً للمستقيل ستريشكو كاتانيتش.

ويغيب عن منتخبنا الوطني عدداً من الأوراق المهمة، في مقدمتها مهند علي (ميمي) بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مع فريقه الجديد أريس سالونيكا اليوناني، إضافة إلى إصابات المدافعين ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وسعد ناطق والحارس جلال حسن، فضلاً عن غياب القائد أحمد إبراهيم بداعي الحرمان.

ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.