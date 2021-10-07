صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
بعد السويد.. الدنمارك تعلق استخدام لقاح لمن دون 18 عاماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم

رياضة

2021-10-07 | 02:49
صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم
837 مشاهدة

منح صالح سدير لاعب منتخبنا السابق الأفضلية لصالح لاسود الرافدين على حساب المنتخب اللبناني، في المواجهة التي ستجمع الطرفين يوم غد الخميس 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال سدير في تصريح تابعته السومرية نيوز، "الفرق واضح بين الكرتين العراقية واللبنانية، لا يمكن مقارنة إنجازاتنا على مستوى الأندية والمنتخبات معهم، ولكن هذا لا يعني أن فوز منتخبنا سيكون مضموناً في لقاء يوم غد".
 
وأضاف اللاعب الذي احترف سابقاً مع الأنصار اللبناني، أن منتخب الأرز تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، ويضم مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة والشباب، وبعضهم احترف في الخليج والأردن وأوروبا، وفي مقدمتهم يحضر حسن معتوق ومحمد حيدر"، مشيراً إلى أنهم قدّموا صورة جيدة في اللقاءين السابقين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية، ولهذا لن يكونوا صيداً أمام المنتخب العراقي.
 
وأوضح صالح سدير الذي لعب للمنتخب العراقي 2003-2012 ، أن اللاعب المحلي يجب أن يثبت كفاءته في الملعب، وأن يعكس الفارق الفني بشكل جيد، لأنه يرى أن لاعبي منتخب بلده لم يشكلوا الإضافة الكبيرة في المباريات الأخيرة، وتحديداً في لقاء إيران السابق، والذي خسروه بثلاثية نظيفة، مطالباً إياهم بنسيان هذا اللقاء والتركيز على التعويض، من أجل إبقاء طموح المنافسة.
 
وختم اللاعب المتوج مع بلاده بكأس آسيا 2007، أن الوصول إلى مونديال قطر صعب للغاية، لأنه يحتاج لعمل منظومة كاملة، ولا يمكن أن يتحقق الحلم بالشعارات المعنوية، بقدر الدراسة والتخطيط منذ سنوات عديدة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً
31.65%
14:32 | 2021-10-05
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً
14:32 | 2021-10-05
بالفيديو.. انقلاب شاحنة في شارع المسبح بالكرادة
17%
07:38 | 2021-10-05
بالفيديو.. انقلاب شاحنة في شارع المسبح بالكرادة
07:38 | 2021-10-05
ارتفاع وفيات وإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
15.67%
09:01 | 2021-10-05
ارتفاع وفيات وإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:01 | 2021-10-05
وفاة شاب وطفلة غرقاً داخل متنزه وسط بغداد
12.12%
15:24 | 2021-10-06
وفاة شاب وطفلة غرقاً داخل متنزه وسط بغداد
15:24 | 2021-10-06
محافظة عراقية أخرى تعطل يوم غد
12.07%
13:44 | 2021-10-05
محافظة عراقية أخرى تعطل يوم غد
13:44 | 2021-10-05
دولة عربية تعلن انتهاء أزمة فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية
11.49%
04:22 | 2021-10-06
دولة عربية تعلن انتهاء أزمة فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية
04:22 | 2021-10-06
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: ما هي الاجراءات الصحية المتخذة يوم الإقتراع‎‎؟
Play
بالفيديو: ما هي الاجراءات الصحية المتخذة يوم الإقتراع‎‎؟
05:59 | 2021-10-07
بالفيديو: بطاقة اللقاح الدولية مؤجلة التفعيل حتى هذا الموعد
Play
بالفيديو: بطاقة اللقاح الدولية مؤجلة التفعيل حتى هذا الموعد
05:39 | 2021-10-07
بالفيديو: ما هي المستندات التي يحتاجها الناخب؟
Play
بالفيديو: ما هي المستندات التي يحتاجها الناخب؟
04:45 | 2021-10-07
بالارقام.. اليكم الموقف الوبائي لكورونا في العراق
Play
بالارقام.. اليكم الموقف الوبائي لكورونا في العراق
13:00 | 2021-10-06
Play
"انتخابات الأحد".. قادة أمنيون يؤكدون لـ السومرية: اتممنا الاستعدادات لإنجاح الاقتراع (فيديو)
12:48 | 2021-10-06
بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تخصص رقم مجاني لإتصالات الناخبين
Play
بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تخصص رقم مجاني لإتصالات الناخبين
06:45 | 2021-10-06
خطوة بخطوة.. آلية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية (فيديو)
Play
خطوة بخطوة.. آلية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية (فيديو)
06:30 | 2021-10-06
بالفيديو اعتداء على موظف في وزارة الكهرباء والسبب؟
Play
بالفيديو اعتداء على موظف في وزارة الكهرباء والسبب؟
04:59 | 2021-10-06
سلفة ثالثة من بغداد إلى أربيل وتخوف من عدم الالتزام بالاتفاقيات
Play
سلفة ثالثة من بغداد إلى أربيل وتخوف من عدم الالتزام بالاتفاقيات
03:41 | 2021-10-06
بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟
Play
بماذا تختلف انتخابات 2021 عن سابقتها؟
03:15 | 2021-10-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.