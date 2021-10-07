صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم

منح صالح سدير لاعب منتخبنا السابق الأفضلية لصالح لاسود الرافدين على حساب المنتخب اللبناني، في المواجهة التي ستجمع الطرفين يوم غد الخميس 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال سدير في تصريح تابعته السومرية نيوز، "الفرق واضح بين الكرتين العراقية واللبنانية، لا يمكن مقارنة إنجازاتنا على مستوى الأندية والمنتخبات معهم، ولكن هذا لا يعني أن فوز منتخبنا سيكون مضموناً في لقاء يوم غد".

وأضاف اللاعب الذي احترف سابقاً مع الأنصار اللبناني، أن منتخب الأرز تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، ويضم مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة والشباب، وبعضهم احترف في الخليج والأردن وأوروبا، وفي مقدمتهم يحضر حسن معتوق ومحمد حيدر"، مشيراً إلى أنهم قدّموا صورة جيدة في اللقاءين السابقين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية، ولهذا لن يكونوا صيداً أمام المنتخب العراقي.

وأوضح صالح سدير الذي لعب للمنتخب العراقي 2003-2012 ، أن اللاعب المحلي يجب أن يثبت كفاءته في الملعب، وأن يعكس الفارق الفني بشكل جيد، لأنه يرى أن لاعبي منتخب بلده لم يشكلوا الإضافة الكبيرة في المباريات الأخيرة، وتحديداً في لقاء إيران السابق، والذي خسروه بثلاثية نظيفة، مطالباً إياهم بنسيان هذا اللقاء والتركيز على التعويض، من أجل إبقاء طموح المنافسة.

وختم اللاعب المتوج مع بلاده بكأس آسيا 2007، أن الوصول إلى مونديال قطر صعب للغاية، لأنه يحتاج لعمل منظومة كاملة، ولا يمكن أن يتحقق الحلم بالشعارات المعنوية، بقدر الدراسة والتخطيط منذ سنوات عديدة.