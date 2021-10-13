رونالدو يطارد المصري احمد حسن على رقم دولي مميز

وخاض رونالدو مباراته رقم 182 مع البرتغال، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ (5-0)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".وبات رونالدو على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم أحمد حسن الثالث في قائمة "عميد لاعبي العالم".ويتربع النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، على عرش صدارة "عميد لاعبي العالم" برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984، ويليه النجم الكويتي بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 186 مباراة.