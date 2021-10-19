برشلونة يضع شرطا جزائيا خياليا في عقد انسو فاتي

وذكرت صحيفة "السبورت" في تقريرها أن "الشرط الجزائي في عقد أنسو فاتي الجديد يبلغ مليار يورو وذلك لصعوبة رحيله عن الفريق بطريقة كسر الشرط الجزائي".ويخشى النادي الكتلوني تكرار ما حدث مسبقا مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي بعد أن دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو وقام بضم اللاعب البرازيلي لصفوفه.