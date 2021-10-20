بيليه: احتفلوا معي .. اقترب اكثر من المرمى

وقال بيليه على حسابه في تويتر: "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 تشرين الاول في حالة صحية سيئة منذ فترة.وكان بيليه خضع لعملية جراحية في 4 ايلول لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية.ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.